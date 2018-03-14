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Окна с металлическим напылением устанавливают в детском саду Магадана

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Стеклопакеты с металлическим напылением устанавливают в одном из детских садов Магадана, сообщает пресс-служба мэрии города.

Специальные стеклопакеты решили установить в детском саду. Они имеют металлическое напыление, которое отражает электромагнитные волны определенного диапазона, защищая тем самым от вредного воздействия, сообщает ИА MagadanMedia.

Помимо этого, окна с таким напылением позволяют пропускать в помещение коротковолновое солнечное излучение, а длинноволновое излучение, например, от отопительных приборов наоборот не выпускает из него.

Установка окон в детском саду комбинированного типа началась после того, как были завершены работы по демонтажу кровли здания и технологических отверстий. Ориентировочно сдача объекта назначена на декабрь 2018 года.

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