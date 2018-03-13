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Два детских сада планируют построить за 450 млн рублей в Великом Новгороде

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Два детских сада планируют построить в двух микрорайонах за 450 млн рублей в Великом Новгороде. О возможности строительства заявил мэр города Юрий Бобрышев на встрече с горожанами.

Вчера, 12 марта, глава города Юрий Бобрышев рассказал горожанам о том, что в ближайшее время мэрией будет принято решение о строительстве двух детских садов в микрорайонах Северный и «Ивушки». Предполагается, что каждый из детских садов будет рассчитан на 240 воспитанников, сообщает Новгород.ру.

Мэрия подала заявку на строительство двух учреждений на общую сумму 450 млн рублей. Предполагается получить финансирование на сумму 350 млн рублей из федерального бюджета. Остальные денежные средства в размере 100 млн рублей Юрий Бобрышев предложил выделить совместно из бюджетов области и города.

— Я предложил Андрею Сергеевичу [Никитину] внести деньги пополам. Половину найдет город, половину область, — заявил Юрий Бобрышев.

На данный момент в микрорайоне «Ивушки» проживают 6,5 тыс. человек. Генеральный план жилого сектора предусматривает на территории две школы и три детских сада.

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