Детские сады в Иркутской области закрыли из-за холода в помещениях

В поселке Юрты Иркутской области детские сады приостановили работу из-за низкой температуры в помещениях, в жилых домах тоже стало слишком холодно.

Причиной похолодания в зданиях стало отсутствие в центральной котельной поселка запаса топлива. Оставшейся щепы недостаточно для нормального отопления домов и детских садов, сообщает ИА IrkutskMedia. Из-за этого населенному пункту грозит возникновение чрезвычайной ситуации.

Власти Тайшетского района назвали положение дел халатностью. На комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение организовать производство щепы в две смены, чтобы обеспечить котельную. Также главе Юртинского городского поселения поручено решить вопрос с модернизацией котельной и переходом на угольные котлы.