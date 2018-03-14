Около 23 млн туристов ожидается в Москве в 2018 году

Глава московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что в 2018 году столицу России могут посетить примерно 23 млн туристов.

«На протяжении последних лет мы фиксируем увеличение туристического потока. За 2017 год количество гостей составило 21,6 млн, из них 4,8 млн иностранцев», — отметил он на встрече с журналистами.

По словам Гуляева, развитие инфраструктуры города и увеличение числа проводимых мероприятий, в том числе предстоящий чемпионат по футболу, способствуют увеличению потока туристов.

Он добавил, что в период проведения мундиаля Москва примет до 1 млн иностранных гостей.