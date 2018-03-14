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Парк с амфитеатром появится у Политехнического музея в столице

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Фото: ТАCC/Сергей Савостьянов
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Новая пешеходная зона «музейный парк» для жителей и гостей столицы откроется недалеко от Политехнического музея в этом году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в 2018 году закончатся также реконструкционные и реставрационные работы в самом музее.

Перед музеем планируют разместить амфитеатр. В нем в теплое время года буду проходить лекции и фестивали.

На данном этапе строители приступили к работам на большом мосту, боковых лестницах амфитеатра и в шахте лифта. Специалисты уже завершили бетонирование основных конструкций пешеходной зоны и работы с инженерными коммуникациями.

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