Парк с амфитеатром появится у Политехнического музея в столице

Новая пешеходная зона «музейный парк» для жителей и гостей столицы откроется недалеко от Политехнического музея в этом году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в 2018 году закончатся также реконструкционные и реставрационные работы в самом музее.

Перед музеем планируют разместить амфитеатр. В нем в теплое время года буду проходить лекции и фестивали.

На данном этапе строители приступили к работам на большом мосту, боковых лестницах амфитеатра и в шахте лифта. Специалисты уже завершили бетонирование основных конструкций пешеходной зоны и работы с инженерными коммуникациями.