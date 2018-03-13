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Доходный дом начала XX века выставят на торги в Москве

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Фото: google.ru/maps
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Доходный дом начала XX века, принадлежавший московскому промышленнику-старообрядцу Григорию Горбунову, выставят на торги по программе льготной аренды сроком на 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

Располагается дом, построенный в 1905 году, в Преображенском районе столицы по адресу: улица Девятая Рота, 16. Он будет передан победителю аукциона, который возьмет на себя ответственность отреставрировать здание площадью более 1 тыс. кв. м и ввести его в эксплуатацию. Как отмечает RNS со ссылкой на слова главы департамента Геннадия Дегтева, после выполнения условий сделки по сохранению исторического здания арендатор сможет перейти на ставку 1 рубль за квадратный метр в год. На все виды работ по условиям сделки отводится не более 4,5 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два дореволюционных здания в Таганском районе Москвы выставили на торги.

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