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Зарплата учителей в Тамбовской области превысила среднюю по региону

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Тамбовстат выявил повышение зарплат учителей в области, школьные сотрудники получают почти 30 тыс. рублей в месяц, тогда как средняя зарплата в регионе по прогнозам составит 23,3 тыс. рублей.

Доходы каждого сотрудника зависят от нагрузки, квалификации и уровня образования. В среднем, по данным официальной статистики, школьные преподаватели в январе получали почти 30 тыс. рублей, зарплата же университетских преподавателей поднялась до 41 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Поэтапное повышение зарплат бюджетников является одним из майских указов президента Владимира Путина. Доходы учителей в школах должны быть приведены к средним по регионам, в университетах — 200% от средних зарплат по регионам.

В среднем по России за 2017 год школьные учителя получили «прибавку» в 1,6 тыс. рублей.

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