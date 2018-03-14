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Жители Омска узнают о вредных выбросах с уличных экранов

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В Омске появилась уникальная передвижная экологическая лаборатория. Сегодня она была представлена врио губернатора Александру Буркову.

Мобильная лаборатория оснащена системами выявления в воздухе в том числе метана, сероводорода и оксида азота. В ней имеется собственная метеостанция, которая определяет давление и направление ветра. Планируется, что она сможет указать на источник загрязнения.

Результаты замеров поступают в режиме онлайн. За работой автоматизированной техники следит один специалист. Сначала показатели будут опубликованы на уличном мониторе, а затем через интернет переданы в надзорные органы.

Как отмечает ИА «Город55», предполагается, что лаборатория сможет всего за 15 минут подготовить отчет. Она будет работать не только в промышленной зоне города, но и передвигаться в другие районы в зависимости от сообщений граждан. Причем делать это круглосуточно, поскольку основные жалобы населения приходятся на ночь и раннее утро.

Комплекс, произведенный в Японии, был приобретен для города компанией «Газпром нефть». Его стоимость — 21 млн рублей.

В сентябре 2017 года экологи назвали 15 самых грязных городов России. В этот список попал и Омск.

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