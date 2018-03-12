Омск окутал запах неизвестного происхождения

Жители микрорайона Нефтяники в Омске жалуются на химический запах. Его происхождение пока не установлено.

Как сообщает РИА «Омск-информ», жители в социальных сетях рассказывают, что запах появился минувшей ночью. Одни пользователи сообщают, что пахнет гудроном, другие полагают, что это запах этилмеркаптана.

Между тем уже завтра в областную столицу прибудет мобильная лаборатория, которая займется сбором проб воздуха в различных районах города. Агентство напоминает, что ранее областное министерство природы запустило «горячую линию», на которую можно звонить в случае появления в воздухе неприятного запаха.

Портал iz.ru 9 марта сообщал о том, что глава МЧС Владимир Пучков распорядился усилить мониторинг воздуха в районе мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском.