Ледовые переправы скоро начнут закрывать в Омской области

Ледовые переправы скоро начнут закрывать на территории Омской области. Об этом рассказал заместитель начальника МЧС по области Максим Рыбак.

К 15 марта МЧС планирует закрыть первую ледовую переправу на территории Омской области — Черлакскую. Затем поочередно начнут закрывать все последующие зимние дороги области, сообщает РИА «Омск-информ».

К 1 апреля планируется закрыть все официальные ледовые дороги, а неофициальные жители Омской области «закроют» сами. Дороги закрываются в связи с приходом потепления в область, и в дальнейшем пользоваться ледовыми дорогами будет опасно.

В населенных пунктах, которые в связи с этим временно останутся без транспортного сообщения, в настоящий момент создается запас продуктов питания и всего необходимого. Также оттуда вывозят пенсионеров, которые находятся в тяжелом состоянии.

По словам Максима Рыбака, в области есть вертолет Ми-8, который в случае необходимости может быть задействован.