Карельские фильмы вышли в финал фестиваля «Российский хронограф»

Два документальных фильма, «Сильнее смерти» и «Пять пуль», созданные национальным архивом Республики Карелия, вышли в финал Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф». Они представлены в номинации «Документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона».

Работы высоко оценили представители научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. Так, отборочная комиссия одного из этапов конкурса назвала фильм «Сильнее смерти» «безупречным во всех отношениях». Особенно эксперты отметили сюжет, компоновку, динамичную подачу материала и операторскую работу.

ИА «Карелinform» уточняет, что фестиваль «Русский хронограф» проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея архивной службы России. Как говорят организаторы, он способствует распространению исторических знаний и содействует патриотическому воспитанию, популяризации работы архивов.

В конкурсе принимают участие не только документальные, но и игровые картины, а также телепередачи и телесюжеты, которые созданы на основе архивных материалов.

Итоги смотра будут подведены 27 апреля в Екатеринбурге.