Прямой эфир

Карельские фильмы вышли в финал фестиваля «Российский хронограф»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два документальных фильма, «Сильнее смерти» и «Пять пуль», созданные национальным архивом Республики Карелия, вышли в финал Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф». Они представлены в номинации «Документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона».

Работы высоко оценили представители научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. Так, отборочная комиссия одного из этапов конкурса назвала фильм «Сильнее смерти» «безупречным во всех отношениях». Особенно эксперты отметили сюжет, компоновку, динамичную подачу материала и операторскую работу.

ИА «Карелinform» уточняет, что фестиваль «Русский хронограф» проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея архивной службы России. Как говорят организаторы, он способствует распространению исторических знаний и содействует патриотическому воспитанию, популяризации работы архивов.

В конкурсе принимают участие не только документальные, но и игровые картины, а также телепередачи и телесюжеты, которые созданы на основе архивных материалов.

Итоги смотра будут подведены 27 апреля в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МО РФ опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы ВОВ
Доступ к архивам Санкт-Петербурга откроют на один день

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017