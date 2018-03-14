Центр Кудрина предложил отменить в России валютный контроль

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил отменить валютный контроль в России.

В новом докладе ЦСР, посвященном либерализации валютного регулирования в России, говорится о необходимости до 2019 года снять все ограничения на проведение валютных операций за пределами РФ между российскими валютными резидентами, при этом внутри страны рубль должен оставаться единственным законным платежным средством.

По мнению экспертов, валютный контроль в настоящее время слишком обременителен для бизнеса, а вот отказ от него, как считают специалисты, повысит экономическую активность.

Действующие в России валютные ограничения сохранились со времен СССР, когда государство имело исключительное право на совершение операций с валютными ценностями. Сейчас, по мнению авторов доклада, они создают необоснованные преграды для лиц, признаваемых валютными резидентами.