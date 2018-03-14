В Японии найден крупнейший в истории страны клад

В Японии обнаружен крупнейший денежный клад в истории страны. Глиняный кувшин с монетами найден на раскопках в городе Хасуда (префектура Сайтама).

Находка была выставлена в хранилище культурных ценностей в городе Кумагая. В кувшине высотой около 70 сантиметров находилось 260 тысяч медных монет, передает РИА «Новости».

«Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет», — говорится в заявлении музея.

Стоит отметить, что монеты были найдены на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств. Археологи предполагают, что тайник с монетами был сделан после XV века. Их владелец хотел сохранить монеты в неспокойное для страны время.