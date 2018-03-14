В Германии возбуждено дело против замглавы вьетнамской разведки

Генпрокуратура ФРГ возбудила уголовное дело в отношении замначальника Главного управления безопасности Министерства общественной безопасности Вьетнама Дыонг Минь Хынга из-за похищения летом прошлого года вьетнамского бизнесмена Чинь Суан Тханя.

Экс-глава вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction был похищен вцентре Берлина 23 июля 2017 года. Чинь Суан Тханя затолкали в машину около парка Тиргартен и увезли в неизвестном направлении. В этом году предприниматель был приговорен в Ханоэ пожизненному заключению за получение взятки.

По версии немецких следователей, именно Дыонг Минь Хынг отвечал за координацию похищения.