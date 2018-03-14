Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграла «Оттаве Сенаторз». Встреча завершилась со счетом 4:7.

В составе «Молний» хет-триком отметился Джей Ти Миллер, еще одну шайбу забросил Райан Макдона. Три результативные передачи на свой счет записал российский нападающий Никита Кучеров, передает ТАСС.

У победителей шайбы забрасывали Магнус Пяаярви, Райан Дзингел, Том Пайят, Мариан Габорик, Эрик Карлссон и Майк Хоффман.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» после 70 матчей возглавляет Восточную конференцию НХЛ. «Оттава», в свою очередь, занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице.

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