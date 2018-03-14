Прямой эфир

Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате

0
Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскую поп-звезду Майли Сайрус обвинили в плагиате песни. Иск в нью-йоркский суд подал ямайский певец Майкл Мэй, известный под псевдонимом Flourgon.

Истец утверждает, что Сайрус использовала в своей композиции We Can’t Stop некоторые слова и музыкальную структуру его песни We Run Things, которая была записана еще в 1988 году, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ямаец уверен, что песня Сайрус обязана успеху «уникальному, изобретательному и оригинальному контенту», который он сочинил 30 лет назад.

Мэй требует от американской поп-звезды компенсации в размере $300 млн. Также он просит суд запретить дальнейшее распространение, продажу и использование композиции We Can’t Stop.

Ответчиком выступает сама Сайрус и звукозаписывающий лейбл RCA Records, которым владеет Sony. Они пока не комментируют данную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дель Торо хотят лишить доходов от проката «Формы воды» за плагиат
Продюсер обвинил шведского победителя «Евровидения» в плагиате

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017