Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате

Американскую поп-звезду Майли Сайрус обвинили в плагиате песни. Иск в нью-йоркский суд подал ямайский певец Майкл Мэй, известный под псевдонимом Flourgon.

Истец утверждает, что Сайрус использовала в своей композиции We Can’t Stop некоторые слова и музыкальную структуру его песни We Run Things, которая была записана еще в 1988 году, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ямаец уверен, что песня Сайрус обязана успеху «уникальному, изобретательному и оригинальному контенту», который он сочинил 30 лет назад.

Мэй требует от американской поп-звезды компенсации в размере $300 млн. Также он просит суд запретить дальнейшее распространение, продажу и использование композиции We Can’t Stop.

Ответчиком выступает сама Сайрус и звукозаписывающий лейбл RCA Records, которым владеет Sony. Они пока не комментируют данную ситуацию.