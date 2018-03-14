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Американский генерал: Асад побеждает в гражданской войне в Сирии

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Правительственные войска Сирии побеждают в гражданской войне, охватившей страну. Такую точку зрения высказал глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел во время слушаний в комитете Сената Конгресса.

Он отметил, что в Сирии преобладают правительственные войска. Оппозиция контролирует лишь часть территорий в Восточной Гуте и Идлибе, что, по мнению Вотела, создает угрозу для официального Дамаска, передает ТАСС.

Сенаторы поинтересовались у генерала, в состоянии ли оппозиция «свергнуть Асада в течение следующего года», однако глава СЕНТКОМ отказался отвечать на этот вопрос. При этом он отметил, что Дамаску оказывают поддержку Москва и Тегеран.

В 2011 году Сирию охватили массовые антиправительственные волнения. Демонстранты требовали демократических реформ и отставки действующего президента страны Башара Асада. В результате в Сирии вспыхнула гражданская война.

По данным ООН, за годы противостояния власти и оппозиции погибли более 330 тыс. человек.

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