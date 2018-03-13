Власти Москвы объявили о снижении числа ДТП на 59%

Число дорожно-транспортных происшествий в столице с 2010 года уменьшилось на 59%, заявил во вторник заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства.

При этом, как отметил Ликсутов, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 30%, число пострадавших уменьшилось на 26%, а погибших — на 36%.

Заместитель столичного градоначальника подчеркнул значимость созданного в 2017 году центра обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена. По его словам, благодаря деятельности новой структуры число административных правонарушений сократилось на 20%, уголовных — на 36%.