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Вышел трейлер «Фантастических тварей» с Джудом Лоу в роли Дамблдора

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Фото: youtube.com
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Первый трейлер фильма студии Warner Bros. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с Джудом Лоу в образе молодого профессора Дамблдора опубликован в Сети.

Картина является продолжением ленты 2016 года «Фантастические твари и где они обитают». На этот раз действие разворачивается в 1927 году, когда на поиски вновь сбежавшего преступника Геллерта Грин-де-Вальда отправляются молодой профессор Альбус Дамблдор, которого играет актер Джуд Лоу, и его бывший студент Ньют Саламандер, роль которого исполнил Эдди Редмэйн, сообщает «Ридус».

Сообщается, что режиссером продолжения картины стал постановщик первого фильма Дэвид Йейтс. Также в ленте приняли участие Джонни Депп и Кэтрин Уотерстон. На экраны России фильм выйдет 15 ноября 2018 года.

Первоначально сообщалось, что из «Фантастических тварей» сделают кинотрилогию, однако затем было принято решение снять пять фильмов. Сценаристом выступит автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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