В Ялте обсудят восстановление послевоенной Сирии

Участники программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума обсудили текущую готовность деловой программы на заключительном заседании, которое прошло 13 марта.

В 2018 году заметно расширится число участников форума — ожидается, что его посетят не менее 3 тыс. участников из 60 стран мира, рассказал сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров

Назаров также отметил, что тематика сессий соответствует всем ключевым экономическим трендам: «Помимо традиционно обсуждаемых вопросов защиты бизнеса, строительства, развития межрегионального и международного сотрудничества, виноградарства и туризма в программу также вошли секции, посвященные развитию цифровой экономики, криптовалюты и свободных экономических зон, а также противодействию распространения fake-news».

Также стало известно, что особое внимание в повестке форума уделяют международному сотрудничеству. В частности, на площадке форума состоится заседание Международного клуба друзей Крыма, где особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия с Китаем. Назаров полагает, что Россия несправедливо входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Поднебесной — ее место в пятерке «рейтинга».

На третий день форума запланирована первая Ялтинская конференция, посвященная вопросам восстановления послевоенной Сирии. В экспертном диалоге примут участие представители Сирии на уровне правительства, парламента и бизнес-сообщества.

«Международные эксперты уже выставили минимальный счет на ее реконструкцию в $200 млрд. Однако она потребует не только инвестиций, но и полноценного сценария восстановления экономики», — подчеркнул Назаров.