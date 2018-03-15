Руководители в вузах оптимистичнее, чем в НИИ

Определены «узкие места» организации науки в России. Институт статистических исследований экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ при поддержке Минобразования провел первое в России исследование делового климата в науке. Выяснилось, что основные проблемы здесь связаны с финансированием, законодательными и экономическими институциональными барьерами. Чтобы избежать ухудшения ситуации в ближайшие пять лет, нужно следить за числом публикаций в отечественных специализированных журналах, наличием сильных ученых во главе организаций, состоянием зданий и трансфером результатов исследований в культурно-образовательную сферу.

В рамках исследования были опрошены руководители или их заместители по научной работе из 361 НИИ и вуза. По пятибалльной шкале оценивались 50 факторов, среди которых — кадровый потенциал, материально-техническая база, информационная инфраструктура, финансирование, коммерциализация научных исследований и др.

— Опрошенные руководители оценивают текущую ситуацию в науке в целом нейтрально, — сообщил «Известиям» руководитель проекта, завотделом исследований инновационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Гершман. — Некоторые факторы — например, информационная инфраструктура и взаимодействие с обществом — оцениваются позитивно (оценки выше 4 баллов), другие — негативно (оценки ниже 3 баллов).

Среди «тормозящих» науку факторов специалисты ВШЭ выделили финансовое обеспечение, а также институциональные условия (экономические, законодательные и др.), определяющие деятельность НИИ и вузов.

— Это, в частности, качество таможенного регулирования, правила ввоза научного оборудования и материалов, администрирование налоговых льгот, — подчеркнул Михаил Гершман. — Также зафиксированы проблемы с условиями коммерциализации результатов исследований, привлечением иностранных ученых, возможностью повышения квалификации российских ученых за рубежом.

Менее критично обстоят дела с кадровым потенциалом организаций науки, материально-технической базой и связями с иностранными партнерами. Так, в отношении будущего международных научных коллабораций наблюдается довольно позитивный настрой — 3,58 балла.

Как выяснилось, наиболее оптимистично настроены представители вузовского сегмента. Максимальные отличия от мнения руководителей НИИ проявляются в оценке качества материально-технической базы — у вузов она явно современнее (3,54 балла по сравнению с 3,13), а через пять лет ожидается ее дальнейшее обновление (3,84 против 3,25). Есть разница и по другим показателям — это, например, интенсивность взаимодействия с обществом (включая проведение научно-популярных мероприятий и распространение результатов в СМИ).

— Руководители ожидают незначительного, но ухудшения делового климата в течение пяти лет. Это коснется представленности научных результатов в российских изданиях (на фоне стимулирования государством международной публикационной активности); наличия ведущих ученых — руководителей коллективов; состояния зданий; трансфера научных результатов в культурно-образовательную сферу, — уточнил Михаил Гершман.

Как считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, в подобные исследования для объективности стоит включать не только руководителей научных организаций, но и рядовых сотрудников.

— Что касается делового климата, то есть старшее поклонение ученых, которое неохотно вовлекается в коммерциализацию. Но есть и молодежь, которая хочет заниматься бизнесом и имеет массу идей. Только она не умеет это правильно делать — курсов на эту тему в России очень мало, — отметил Николай Калмыков.

Как заявили «Известиям» авторы исследования, при регулярном мониторинге делового климата в науке государство получит независимые оценки эффективности реализуемой политики в этой сфере. Это позволит более точно реагировать на возникающие проблемы. Подобный подход широко используется для анализа условий и особенностей ведения бизнеса (к примеру, ежегодное исследование Всемирного банка Doing Business), но дает интересные результаты и для науки.