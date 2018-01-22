РАН освоит научную дипломатию

Российская академия наук займется научно-технологическим и социально-экономическим прогнозированием, обновлением задела знания для оборонной сферы и научной дипломатией. О задачах, стоящих перед академией сегодня, руководитель РАН Александр Сергеев доложил президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства пообещал академикам всемерную поддержку.

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил о предыдущей беседе с главой РАН, которая состоялась в сентябре прошлого года — сразу после назначения Александра Сергеева на должность руководителя академии. По словам президента, тогда разговор шел «об актуализации задач, которые стоят перед Академией наук» с учетом приоритетов в развитии экономики и фундаментальной науки.

Круг этих задач оказался довольно широким. Как рассказал Александр Сергеев, в их число входят прогнозирование научно-технологических и социально-экономических процессов в стране, формирование заказа на фундаментальные, поисковые исследования и научная дипломатия (речь идет об установлении и поддержании учеными международных контактов, в ряде государств уже создана должность советника главы МИД по науке).

— И очень важные вопросы, связанные с тем, что, как мы считаем, Российская академия наук должна иметь задачу координации фундаментальных и поисковых исследований в плане обновления научно-технического задела в вопросах обороны и безопасности страны, — добавил Александр Сергеев.

Во время встречи в 2017 году, как признавался ранее президент РАН, он не стал ничего просить у главы государства.

— Мы в Академии наук должны показать, что мы начали действовать, — объяснял он.

Однако на вчерашней встрече с Владимиром Путиным глава РАН всё же обратился к президенту с просьбой о поддержке.

— Хотел бы вам по этим направлениям сейчас доложить, как мы видим актуализацию, и дальше попросить у вас помощи по ряду вопросов, чтобы эта работа была действительно эффективной, — сказал руководитель академии.

Глава государства отметил, что положительно оценивает первые итоги работы Александра Сергеева в должности президента РАН.

— Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук — такого сложного, важного организма для страны — на мой взгляд, идет достаточно успешно, и всё у вас пока получается, — заявил Владимир Путин.

Он также выразил надежду, что перечисленные направления работы РАН будут развиваться, и пообещал академии всемерную поддержку.

— Со своей стороны готов делать всё, чтобы так оно и было, чтобы вам помочь, — подчеркнул глава государства.

Руководитель РАН, в свою очередь, заверил, что с учетом внимания президента страны академия справится «со всеми этими задачами».

Справка «Известий»

Александр Сергеев — 22-й руководитель РАН. На эту должность его выдвинули несколько бюро академии и 240 членов РАН. Александр Сергеев победил во втором туре выборов руководителя РАН 26 сентября 2017 года. Уже на следующий день глава государства утвердил его в новой должности.