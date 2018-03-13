Власти Карелии ввели нормы вылова для рыбаков-любителей

С 12 марта в Карелии действуют ограничения для рыбаков-любителей. Речь идет о норме суточного вылова рыбы на Белом море, Онежском озере и других водоемах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Как сообщает ИА «Карелinform», на Белом море разрешается добыть не более 50 кг трески, зубатки, камбалы и сельди в сутки. Сбор водорослей, морских трав и водных беспозвоночных из штормовых выбросов не имеет лимитов. На пресноводных водоемах, а именно на Онежском озере, Водлозере, Сямозере, Выгозере и других, можно вылавливать в сутки не более 1 кг сига, 2 кг судака, 2 кг палии, 5 кг кумжи и по 15 кг ряпушки, корюшки и остальных видов рыбы.

Портал iz.ru писал, что к 2025 году должна быть восстановлена добыча омуля на Байкале. Это произойдет благодаря действию программы по восстановлению популяции этого вида рыбы. Ее главными задачами являются развитие искусственного воспроизводства омуля, проведение научных исследований озера и усиление рыбоохранных мер. По словам замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, пока программа рассчитана на три года, однако ее могут продлить до 2025-го. Налаживается работа Селенгинского и Большереченского рыборазводных заводов, которые находились в плачевном состоянии.