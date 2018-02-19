Мужчина выловил ерша и выиграл машину в Тверской области

После такого улова жена на рыбалку будет отпускать чаще. В Тверской области мужчина выловил ерша и выиграл машину. На Иваньковском водохранилище прошел турнир «Народный рыбак». Соревнования поделили на два этапа: в первом цель — собрать больший улов, во втором — выловить крупную рыбу.

Всего на лед вышли 5,5 тыс. рыбаков. В финале всё решало не мастерство, а удача — для многих место было новым.

Всё как в большом спорте — без сослагательного наклонения. Победители уехали с подарками и напутствием от президента. Владимир Путин пожелал всем участникам хорошего клева. Именно с подачи главы государства турнир в Твери стал всероссийским.