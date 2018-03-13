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День выборов губернатора Псковской области определят в июне

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Дата голосования за губернатора Псковской области будет назначена в начале июня. По словам председателя областного собрания Александра Котова, в сентябре этого года помимо главы региона будут избираться руководители семи районов. 

«Пока не готов с уверенностью сказать, но могу предположить с большой долей вероятности, что на выборах глав районов мы будем проводить предварительное голосование по первой модели, когда принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом, будут организованы счетные участки», — цитирует Котова Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников (р. 7 марта 1975 года, г. Выборг, Ленинградская область) исполняет обязанности губернатора Псковской области c 12 октября 2017 года. Врио губернаторов работают еще в 11 регионах России — в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, Ненецком АО, в Новосибирской, Орловской, Нижегородской, Самарской, Омской, Ивановской и Воронежской областях. 

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