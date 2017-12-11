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Матвиенко заявила о продолжении ротации губернаторов в 2018 году

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о продолжении плановой ротации губернаторов в 2018 году. Она добавила, что до конца текущего года новые отставки руководителей российских регионов не планируются.

Об этом сенатор заявила в интервью РБК. Матвиенко отметила, что не называет фамилии губернаторов осознанно.

«Что касается следующего года, то, безусловно, продолжится плановая ротация тех губернаторов, у кого срок заканчивается, они не планируют на очередной срок идти, и по другим причинам», — заявила политик.

«Называть фамилии я не буду осознанно, я могу предполагать, хотя это не сфера нашей ответственности», — указала Матвиенко.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России, последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака. Портал iz.ru сообщал, что экс-губернаторов, ушедших в отставку по итогам выборов 10 сентября, могут устроить на работу в полпредства, подобрать им кресло сенатора или найти должность в госкомпаниях. 

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