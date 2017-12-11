Матвиенко исключила выход России из Совета Европы

Россия не собирается выходить из Совета Европы (СЕ) и вернется в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ) при благоприятных обстоятельствах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

26 ноября генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о рассмотрении вопроса о снятии санкций, наложенных на РФ за «агрессию в отношении Украины», опасаясь возможного выхода Москвы из состава организации, как это произошло с ПАСЕ.

«Что касается вопроса выхода России из Совета Европы, то в повестке дня он не стоит. Мы не мыслим наше дальнейшее будущее, существование и развитие без Европы, как, думаю, и Европа без России. Это очевидно и понятно», — рассказала она в интервью РБК.

Спикер добавила, что Россия вернется в ПАСЕ, когда для этого будут созданы условия. По мнению Матвиенко, сейчас процесс идет в правильном направлении.

«Дождемся, когда победу одержит здравый смысл, а не те русофобы, которые создали кризис, реальный кризис не только в ПАСЕ, но и в Совете Европы», — заключила она.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Германия готова обсуждать в ЕС вопрос снятия санкций с России.