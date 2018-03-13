Доноров костного мозга ищут в Свердловской области

В Нижнем Тагиле стартовала акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга», горожан просят сдать кровь на типирование.

Акцию организуют друзья и родственники Алексея Усанова. Мужчине, больному лейкозом, требуется пересадка костного мозга, но в Русфонде подходящего донора нет. С 12 по 19 марта сдать кровь на типирование может любой желающий житель Нижнего Тагила в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает «ТагилСити.Ру».

В 2018 году провести акцию по привлечению доноров планируется в 20 регионах России. Пересадка костного мозга может помочь вылечиться людям, у которых выявили рак крови. В Нижнем Тагиле акция проходит в лабораториях на улицах Вагоностроителей и Циолковского.