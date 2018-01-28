Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на парики для онкобольных детей

Герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон некоторое время назад пожертвовала часть своих волос благотворительной организации Little Princess Trust. Об этом сообщает The Daily Mail.

Данная организация занимается тем, что создает парики для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии или несчастных случаев.

Издание сообщает, что парикмахер 36-летней герцогини обрезал около 17 см ее волос и анонимно передал их в фонд.

В организации узнали о доноре только то, что это женщина, проживающая в районе Кенсингтон. Однако вскоре новость о пожертвовании герцогини была обнародована.

Как ранее сообщал портал iz.ru в настоящий момент Кейт Миддлтон в третий раз находится в положении. Пополнение в королевской семье ожидается уже в апреле 2018 года.

Герцогиня всегда уделяла особое внимание благотворительности и детям, нуждающимся в помощи.

«Когда мы участвуем в жизни детей, мы помогаем им избежать проблем, которые гораздо сложнее решать во взрослой жизни», –– сказала герцогиня в ходе посещения детского центра психического здоровья.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 января 2018 г.