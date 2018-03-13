Власти Нижегородской области создадут четыре индустриальных парка

В Нижегородской области будут созданы четыре индустриальных парка для малого и среднего бизнеса. Один из них появится на территории Борского стекольного завода. Там есть еще 10 га свободных площадей, имеются возможности для присоединения новых участков.

Соответствующую «дорожную карту» и расчеты подготовят власти. В Борском индустриальном парке будет работать около 20 предприятий по производству стекла и изделий из него, продуктов из стеклобоя, стройматериалов и т.д. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Разрабатываются проекты развития парков в Заволжье, на базе ГАЗа и в Дзержинске.

Как писал портал iz.ru, японская компания рассматривает вариант создания в Приморском крае предприятия по производству пеллет из использованных подгузников, организацию сбора отходов инвесторы обсудили с краевым перинатальным центром. По планам завод должны появиться в Тавричанке и войти в индустриальный парк по переработке мусора. Проект безопасен для окружающей среды.