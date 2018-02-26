Завод по переработке подгузников в топливо может появиться в Приморье

Японская компания рассматривает вариант создания в Приморском крае предприятия по производству пеллет из использованных подгузников, организацию сбора отходов инвесторы уже обсуждают с краевым перинатальным центром.

По планам завод должны появиться в Тавричанке и войти в индустриальный парк по переработке мусора. Проект безопасен для окружающей среды. При этом производимые топливные гранулы по энергоемкости сопоставимы с коксующимся углем, пишет ИА PrimaMedia.

Представители компании, готовой вложиться в производство, сообщили, что в Японии уже давно работают подобные производства. Пеллеты можно использовать как в частных домах, так и в промышленном хозяйстве.