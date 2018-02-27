ОЭЗ «Алабуга» получит более 1 млрд рублей для создания инфраструктуры

Республика Татарстан получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на создание инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в 2018 году. Помимо этого, в 2019 году регион получит 1,47 млрд рублей на создание технопарков в рамках проекта. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

«Подписанным распоряжением перечень дополнен позицией: индустриальный парк «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (Республика Татарстан, далее — индустриальный парк «Алабуга)», — говорится в тексте документа.

Особая экономическая зона «Алабуга» была создана решением правительства России 21 декабря 2005 года в Елабужском районе Татарстана. На сегодняшний день она является одной из крупнейших и наиболее успешных ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.