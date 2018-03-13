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В США предложили технологию 3D-печати одноэтажных домов

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Фото: youtube.com
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Американская компания ICON предложила метод трехмерной печати из бетона одноэтажных домов. Итоговое строение имеет 650 кв. футов площади (около 60 кв. м) и обойдется в $10 тыс.

В «напечатанном доме» есть гостиная, спальня и ванная комната, особое крыльцо. Компания намерена представить образец строения на выставке в Остине (Техас).

Этот единственный образец будет тестироваться в режиме реальной эксплуатации — в нем организация намерена открыть офис. При этом компания обещает провести различные тестовые замеры: например, в доме будет установлен анализатор запаха, стены и кровля пройдут испытание на прочность, сообщает The Verge.

При успехе тестовой эксплуатации, компания возведет в Сальвадоре кондоминиум из 100 таких домов. 

Максимально возможная площадь строения по этой технологии — 800 кв. футов (75 кв. м). Компания обещает понизить себестоимость строения до $4 тыс.

Как  писал iz.ru, в Китае успешно имплантировали человеку сустав, напечатанный на 3D-принтере, а в США испытали двигатель, целиком изготовленный с помощью этой технологии.

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