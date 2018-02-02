Прямой эфир

Студент в США напечатал необычную скрипку на 3D-принтере

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студент Техасского университета Шон Райли напечатал необычную шестиструнную скрипку при помощи 3D-принтера. Идея создания подобного инструмента посетила его после посещения концерта композитора Джона Адамса, который играл на шестиструнной электрической скрипке (обычная скрипка имеет четыре струны). Приобрести такую скрипку студенту оказалось не по карману, однако он решил воспользоваться технологией 3D-печати.

«Ранее изобретатели уже изготавливали стандартные скрипки на 3D-принтере, но с шестью струнами ее еще никто не делал. Поэтому механизмов и схем для такого устройства просто не было, пришлось разрабатывать самому», — цитирует «Ридус» слова Райли.

Написанием целостной программы для принтера занимался Райли и двое его коллег, прописывая каждый элемент. Однако когда работа была завершена, студенты сломали скрипку в первый же день, поэтому пришлось печатать ее снова. В настоящее время скрипка тестируется уже на протяжении шести месяцев, и американский студент планирует полностью погрузиться в музыку, поскольку пока знает только одно произведение, которое можно сыграть на шестиструнном инструменте. Шон Райли планирует сочинить музыку и расширить репертуар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Курском задержаны французы за провоз скрипки с клеймом Страдивари
Уникальная скрипка работы Гварнери вернется в Екатеринбург

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017