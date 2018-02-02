Студент в США напечатал необычную скрипку на 3D-принтере

Студент Техасского университета Шон Райли напечатал необычную шестиструнную скрипку при помощи 3D-принтера. Идея создания подобного инструмента посетила его после посещения концерта композитора Джона Адамса, который играл на шестиструнной электрической скрипке (обычная скрипка имеет четыре струны). Приобрести такую скрипку студенту оказалось не по карману, однако он решил воспользоваться технологией 3D-печати.

«Ранее изобретатели уже изготавливали стандартные скрипки на 3D-принтере, но с шестью струнами ее еще никто не делал. Поэтому механизмов и схем для такого устройства просто не было, пришлось разрабатывать самому», — цитирует «Ридус» слова Райли.

Написанием целостной программы для принтера занимался Райли и двое его коллег, прописывая каждый элемент. Однако когда работа была завершена, студенты сломали скрипку в первый же день, поэтому пришлось печатать ее снова. В настоящее время скрипка тестируется уже на протяжении шести месяцев, и американский студент планирует полностью погрузиться в музыку, поскольку пока знает только одно произведение, которое можно сыграть на шестиструнном инструменте. Шон Райли планирует сочинить музыку и расширить репертуар.