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В Казахстане построят собственный Диснейленд

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Казахстане появится парк развлечений, который будет похож на Диснейленд. Об этом рассказал заместитель председателя правления национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

По его словам, на территории возведут гостиничный комплекс, аквапарк, зону с аттракционами, спа-курорт, гольф-поле и другие объекты.

Особый тематический акцент будет сделан на казахской мифологии, на ее традиционных персонажах, чтобы туристы смогли прочувствовать «колорит» местной культуры.

«Семейно-развлекательный комплекс Happyland планируется построить в 40 км от Алма-Аты — в сторону города Капшагай, где также расположена крупнейшая в Казахстане игорная зона», — приводит слова Садвакасова «РИА Новости».

Он также рассказал, что под проект намерены привлечь более $105 млн инвестиций.

Строительство парка, которое будет проходить в три этапа, планируют начать в ближайшие два года.

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