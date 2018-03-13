Выход со станции «Тургеневская» вновь открыт после технического сбоя

Выход со станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии московского метро вновь открыт после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошел во вторник, 13 марта. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», выход был закрыт из-за незначительных проблем с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции. По данным «Интерфакс» со ссылкой на источник, временное закрытие станции на выход могло произойти после прорыва трубы с тосолом теплового узла метрополитена в подземном переходе на Мясницкой улице.

На время устранения технических неполадок выход со станции «Тургеневская» осуществлялся через станции «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды». Сейчас станция открыта для входа и выхода пассажиров в обычном режиме.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 15 станций столичного метрополитена оборудуют новыми турникетами.