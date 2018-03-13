Уроки по раздельному сбору мусора начнутся в Подмосковье с 1 сентября

Занятия по раздельному сбору мусора появятся в школа Подмосковья с 1 сентября 2018 года и станут обязательными. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона во вторник.

«Наша задача — с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, для того чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый мог разделять мусор и понимать, что такое «чистый» мусор, который перерабатывается и используется вновь, и что такое «грязный мусор», который мы будем в ближайшей перспективе отправлять на мусоросжигательные заводы», — приводит слова губернатора ТАСС.

Воробьев также поручил Министерству образования и Министерству экологии разработать специальный обучающий курс для школьников разных возрастов, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителей Подмосковья будут штрафовать за нераздельный сбор мусора. Ответственность за нераздельный сбор отходов вступит в силу с 2019 года. К тому моменту будет создана необходимая инфраструктура.