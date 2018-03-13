Директора детдома в ЕАО оштрафуют за побег воспитанника

Прокуратура расследует обстоятельства побега ребенка из детского дома в Биробиджане. В ходе проверки уже выявлены нарушения в работе персонала самого учреждения и школы, где мальчик учился.

Руководителям внесено представление, а в отношении директора детского дома возбуждено дело об административном правонарушении. Его ждет штраф, сообщили ИА EAOMedia в прокуратуре ЕАО.

Агентство напоминает, что 13-летний воспитанник детдома сбежал из школы 1 февраля 2018 года. Он планировал отправиться в поселок Смидович на встречу со своим родственником. Опасаясь, что его быстро найдут работники детдома, мальчик решил идти по железнодорожным путям. Там его и обнаружили сотрудники линейного отдела полиции.

В ноябре 2017 года портал iz.ru сообщал о проверке прокуратурой детдома в Красноярском крае, откуда сбежала 15-летняя воспитанница. По версии следствия, девушка совершила побег после того, как ее избили сверстницы. На следующий день ее нашли в 50 км от детдома в доме матери.