Прямой эфир

Отец сбежавшей из детсада девочки подаст в суд на воспитателей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отец одной из девочек, которые сбежали из детского сада в Краснокамске Пермского края, намерен подать в суд на воспитателей. Он считает, что сотрудники детского учреждения должны быть наказаны за свою халатность.

Между тем в самом детсаду, откуда был совершен побег, обвинения уже опровергли. Там сказали, что за всеми приходящими и уходящими детьми осуществляется постоянный контроль. А кнопку домофона, открывающую калитку, уже подняли повыше.

В свою очередь папа одной из воспитанниц заявил, что лишь сейчас на входе охрана начала спрашивать фамилию ребенка и узнавать, в какую группу он направляется, передает ИА «Ура.ру».

Портал iz.ru 7 марта сообщал о побеге из детсада в Краснокамске двух пятилетних девочек. Они уже дошли до окраины города, когда их заметила проезжавшая мимо женщина. Дети едва не погибли от обморожения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заведующая детсадом Тюмени оштрафована за побег ребенка в мороз
На Сахалине проверяют детсад, откуда сбежали двое воспитанников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017