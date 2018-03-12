Отец сбежавшей из детсада девочки подаст в суд на воспитателей

Отец одной из девочек, которые сбежали из детского сада в Краснокамске Пермского края, намерен подать в суд на воспитателей. Он считает, что сотрудники детского учреждения должны быть наказаны за свою халатность.

Между тем в самом детсаду, откуда был совершен побег, обвинения уже опровергли. Там сказали, что за всеми приходящими и уходящими детьми осуществляется постоянный контроль. А кнопку домофона, открывающую калитку, уже подняли повыше.

В свою очередь папа одной из воспитанниц заявил, что лишь сейчас на входе охрана начала спрашивать фамилию ребенка и узнавать, в какую группу он направляется, передает ИА «Ура.ру».

Портал iz.ru 7 марта сообщал о побеге из детсада в Краснокамске двух пятилетних девочек. Они уже дошли до окраины города, когда их заметила проезжавшая мимо женщина. Дети едва не погибли от обморожения.