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Удерживавшие в заточении в США 13 своих детей супруги не признали вину

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Фото: Global Look Press/David Poller
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Супруги Терпин из города Перрис в штате Калифорния, США, которых обвиняют в удерживании в заточении 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет, заявили накануне в суде, что не признают своей вины. Об этом сообщило агентство AP.

Суд предъявил 57-летнему Дэвиду Аллену Терпину и 49-летней Луиз Анне Терпин обвинения в насилии над детьми, совершении развратных действий и применении пыток. В случае если семейная пара будет признана виновной, им грозит пожизненное тюремное заключение.

Сумма освобождения под залог для каждого из семейной пары составляет $12 млн.

Прокурор округа Майк Хестрин рассказал в ходе слушаний о крайнем физическом истощении детей, что сказалось на их умственных способностях. Некоторые из освобожденных даже не знали, кто такие сотрудники полиции. По словам Хестрина, супруги держали своих детей в заточении в качестве наказания.

По информации властей, семеро пленников, обнаруженных в доме, были в возрасте от 18 до 29 лет, а пятеро — несовершеннолетними. Власти доставили освобожденных детей в больницы.

Узники планировали побег в течение двух лет. Напомним, 17-летняя девушка, которая сообщила, что родители насильно держат в своем доме ее и еще 12 ее сестер и братьев, позвонила в местный полицейский участок 14 января. По ее словам, некоторые из них были закованы в цепи. Прибывшие на место полицейские убедились, что слова девушки соответствовали действительности. Детей содержали в темноте в антисанитарных условиях.

Следующее заседание по этому делу назначено на 23 февраля, передает телеканал «Звезда».

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