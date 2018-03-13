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Apple приобрела сервис для чтения журналов Texture

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Корпорация Apple приобрела сервис для чтения журналов Texture, который дает неограниченный доступ к любимым записям.

За ежемесячную абонентскую плату пользователи смогут просматривать высококачественные материалы более 200 изданий мира.

«Мы привержены качественной журналистике из надежных источников и позволяем журналам продолжать создавать красиво оформленные и интересные истории для пользователей», – сообщается на сайте компании Apple.

Texture был запущен в 2010 году. Сервис стал одной из главных компаний, которая предоставляла пользователям возможность мгновенно получать доступ к некоторым из наиболее популярных журналов.

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