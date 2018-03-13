Бельгия вложит в развитие портовой инфраструктуры Крыма более €50 млн

Официальная группа действующих парламентариев, бизнесменов и экспертов из Бельгии впервые посетит Крым после воссоединения полуострова с Россией. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

По его словам, члены бельгийской делегации лично подтвердили свое участие в форуме, который пройдет с 19 по 21 апреля. Участниками IV ЯМЭФ станут более 3 тыс. человек, включая свыше 500 гостей из 60 стран.

Торговый советник порта в Антверпене Петр Вергаувен заявил «Известиям», что бельгийская сторона планирует вложить в сферу портовой инфраструктуры более €50 млн. «Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма», — сказал Вергаувен.

В то же время сенатор Анке Ван Дермеерш подчеркнула, что официальный визит бельгийцев в Крым станет важным шагом к налаживанию отношений между Брюсселем и Москвой. Депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер отметил, что визит на полуостров — сигнал о необходимости пересмотреть санкционную политику.

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