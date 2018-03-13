Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов в сессию

Игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии. К такому выводу пришли сотрудница университета Британской Колумбии в Ванкувере Эмма Уорд-Гриффин и ее коллеги.

«Игры с терапевтическими собаками становятся всё более популярными в университетах по всему миру, однако никто не пытался проверить, на самом ли деле однократное общение с «лечебным животным» хоть как-то помогает студентам», — пишет Уорд-Гриффин в журнале Stress and Health.

Согласно результатам ее исследования, подобные контакты действительно положительно влияют на самочувствие учащихся.

Ученые на протяжении двух недель наблюдали за студентами во время сессии, попросив одну группу играть с питомцами перед экзаменом, а других не прибегать к помощи четвероногих.

«Результаты этих наблюдений были крайне удивительными. Даже через 10 часов после общения с собаками студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем остальные участники опытов, которые не играли с животными», — заключили ученые.