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«Саутгемптон» уволил Пеллегрино с поста главного тренера

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Фото: Global Look Press/Joan Valls
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«Саутгемптон» объявил об отставке главного тренера Маурисио Пеллегрино, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «святых».

Команду также покидают помощники аргентинского специалиста Карлос Компаньюччи и Хавьер Тамарит.

«Мы хотели бы выразить благодарность Маурисио, Карлосу и Хавьеру за их усилия во время их пребывания в «Саутгемптоне» и пожелать им успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «святых» отметила, что клуб уже начал поиск нового главного тренера.

«Саутгемптон» после 30 туров занимает 17 место в чемпионате Англии. Команда набрала 28 очков. От зоны вылета клуб отделяет всего одно очко.

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