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Семь теплых курилок установят в Шереметьево в преддверии ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Цивилизованные условия для курящих пассажиров, а именно семь теплых курилок, создадут в аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает директор по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Сообщается, что аэропорт планирует закупить и установить семь технологичных павильонов для курения на привокзальных площадях пассажирских терминалов. Все павильоны установят на существующих местах для курения, чтобы создать для курящих пассажиров комфортные условия и защитить от произвольного дыма других людей, сообщает сайт kp.ru.

Новые павильоны расположатся на улице вне помещений аэровокзального комплекса. Сообщается, что расстояние от зданий будет около 15 м в связи с требованиями действующего российского законодательства. Предположительно, они будут иметь непрозрачные стены, внутри оборудуют мощные вентиляторы и датчики света. Одновременно в павильоне смогут находиться до 14 человек.

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