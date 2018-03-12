Сумасшедший старик пытался поджечь приемную ФСБ в Москве

Полицейские задержали пожилого мужчину, пытавшегося днем 11 марта поджечь стену приемной ФСБ на Кузнецком Мосту. Выяснилось, что злоумышленник прибыл в столицу из Астрахани и страдает психическим заболеванием.

Мужчина пришел к приемной с плакатом, после чего вылил на входную дверь какую-то горючую жидкость и поджог. Полицейские сами погасили возгорание.

На задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве и вызвана скорая помощь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах столицы.