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Сумасшедший старик пытался поджечь приемную ФСБ в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полицейские задержали пожилого мужчину, пытавшегося днем 11 марта поджечь стену приемной ФСБ на Кузнецком Мосту. Выяснилось, что злоумышленник прибыл в столицу из Астрахани и страдает психическим заболеванием.

Мужчина пришел к приемной с плакатом, после чего вылил на входную дверь какую-то горючую жидкость и поджог. Полицейские сами погасили возгорание.

На задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве и вызвана скорая помощь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах столицы.

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