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Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Алтайском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел на федеральной дороге Р256 в Первомайском районе края. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате происшествия шесть человек получили телесные повреждения. Водитель автобуса, а также двое пассажиров были госпитализированы. Их жизни на данный момент ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

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