Два человека погибли в крупном ДТП под Тулой

В результате столкновения пяти автомобилей под Тулой погибли два человека, еще столько же получили ранения.

ДТП произошло на автодороге М2 утром в понедельник, 12 марта.

По предварительным данным, водитель «Нивы», который совершал обгон, задел ехавший попутно автомобиль Opel.

В результате иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с «Газелью», полуприцепом Volvo и Nissan, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.