Два человека погибли в крупном ДТП под Тулой
В результате столкновения пяти автомобилей под Тулой погибли два человека, еще столько же получили ранения.
ДТП произошло на автодороге М2 утром в понедельник, 12 марта.
По предварительным данным, водитель «Нивы», который совершал обгон, задел ехавший попутно автомобиль Opel.
В результате иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с «Газелью», полуприцепом Volvo и Nissan, сообщается на сайте регионального управления МВД.
В настоящее время на месте аварии работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.