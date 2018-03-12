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Два человека погибли в крупном ДТП под Тулой

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Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области/71.mchs.gov.ru
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В результате столкновения пяти автомобилей под Тулой погибли два человека, еще столько же получили ранения.

ДТП произошло на автодороге М2 утром в понедельник, 12 марта.

По предварительным данным, водитель «Нивы», который совершал обгон, задел ехавший попутно автомобиль Opel.

В результате иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с «Газелью», полуприцепом Volvo и Nissan, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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