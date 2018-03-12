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Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут в Санкт-Петербурге

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Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут для подготовки к сезону навигации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Первые разводки мостов состоятся в Санкт-Петербурге уже на этой неделе в ночь на 15 марта. Большеохтинский мост планируют развести в 2:00. Развод продлится три часа.

Дворцовый мост планируют разводить в два этапа. Первый этап начнется в 1:10 и закончится в 2:50, а второй этап стартует в 3:10 и продлится до 4:55, сообщает «Cанкт-Петербург.Ру».

Время наводки мостов является ориентировочным, и работы по наведению могут быть завершены ранее оговоренного времени.

Старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан с 10 апреля 2018 года. На рукавах Невы старт будет дан 20 апреля. 

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