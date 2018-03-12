Волгоградцы пробегут кросс в 50 км в образе фей

«Фей-парад» состоится для всех желающих в Астраханской области. Участники должны будут преодолеть дистанцию в 50 км в образе феи и финишировать на соленом озере Баскунчак.

В воскресенье, 18 марта, в Ахтубинске состоится старт яркого массового мероприятия «Фей-парад», также известный как «Тур дэ Баскунчак». Пунктом назначения для спортсменов станет соленое озеро в поселке Нижний Баскунчак, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 50 км любым понравившимся способом, будь то пешком, на лыжах, на роликах, лыжроллерах или велосипеде. Условий для участия в акции всего два: участник должен быть уверен в своих силах и преодолеть заявленное расстояние в образе феи.

Как показали фотографии с заезда в прошлом году, трендом был розовый цвет и крылышки. Дистанцию преодолели даже дети.